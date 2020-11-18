«Президент на проводе»: Путин прервал встречу Мишустина 

16-20 ноября, как сообщал «Рамблер», в комплексе «Гостиный двор» в Москве проходит Транспортная неделя — серия мероприятий в сфере транспорта. Сегодня одно из них посетил Мишустин. В какой-то момент к нему обратились подчиненные.

«Михаил Владимирович, сюда. Михаил Владимирович! Президент на проводе», — сказали они.

Председатель правительства тут же прервал общение с собеседником, морским офицером, и направился туда, где мог бы поговорить с главой государства.

Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что режим работы президента мало изменился, став удаленным. И до ухода на самоизоляцию для него было совершенно нормальной практикой звонить собеседникам и рано утром, и в два ночи, а все, кто работает с ним, к этому привыкли.

В воскресенье Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Песков объяснил тот факт, что мероприятие прошло в очном формате, секретностью вопросов по ядерному оружию, которые в ходе него обсуждались.