«Президент на проводе»: Путин прервал встречу Мишустина 

Премьер-министр России Михаил Мишустин покинул официальное мероприятие до его окончания из-за звонка президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
16-20 ноября, как сообщал «Рамблер», в комплексе «Гостиный двор» в Москве проходит Транспортная неделя — серия мероприятий в сфере транспорта. Сегодня одно из них посетил Мишустин. В какой-то момент к нему обратились подчиненные.
«Михаил Владимирович, сюда. Михаил Владимирович! Президент на проводе», — сказали они.
Председатель правительства тут же прервал общение с собеседником, морским офицером, и направился туда, где мог бы поговорить с главой государства.
Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что режим работы президента мало изменился, став удаленным. И до ухода на самоизоляцию для него было совершенно нормальной практикой звонить собеседникам и рано утром, и в два ночи, а все, кто работает с ним, к этому привыкли.
В воскресенье Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Песков объяснил тот факт, что мероприятие прошло в очном формате, секретностью вопросов по ядерному оружию, которые в ходе него обсуждались.
Перед началом совещания Путин заметил, что его кресло отодвинуто от кресел остальных участников мероприятия. Он спросил военных, отсели ли они от него подальше, потому что боятся его или берегут. Министр обороны Сергей Шойгу ответил, что они его боятся.