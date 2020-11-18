Украине назвали расплату за арест самолетов РФ

Власти Украины своим арестом российских самолётов за полёты в Крым бездумно провоцируют Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов , сообщает РИА Новости.

По его словам, «виртуальный арест» самолётов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса. Он может отозваться ответными мерами, которые коснутся имущества богатых украинцев, а его на полуострове немало.

При таком развитии событий киевские власти получат «благодарность» за креатив от своих чиновников и олигархов.