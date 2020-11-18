Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Крыму назвали возможный ответ РФ за «виртуальный арест» самолётов 

News.ru 9 минут назад
Украине назвали расплату за арест самолетов РФ
Фото: Reuters
Власти Украины своим арестом российских самолётов за полёты в Крым бездумно провоцируют Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.
Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
По его словам, «виртуальный арест» самолётов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса. Он может отозваться ответными мерами, которые коснутся имущества богатых украинцев, а его на полуострове немало.
Украина арестовала российские самолеты
При таком развитии событий киевские власти получат «благодарность» за креатив от своих чиновников и олигархов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал арест Украиной 44 самолётов российских авиалиний за полёты в Крым «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». Политик считает, что конкретные должностные лица на Украине, «штампующие» подобные «неадекватные решения», должны отвечать по российским законам.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
News.ru: последние новости
Российские миротворцы в Карабахе получат дополнительные выплаты Российские миротворцы в Карабахе получат дополнительные выплаты Лавров высказался о заявлении США по Карабахскому соглашению Лавров высказался о заявлении США по Карабахскому соглашению Путин озадачил переводчиков поговоркой «В семье не без урода» Путин озадачил переводчиков поговоркой «В семье не без урода»
Комментарии 33
Политика , Георгий Мурадов , Сергей Аксенов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
01:11
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
00:52
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
В мире
Убивший следователя студент попал на видео
10:56
Убивший следователя студент попал на видео
Происшествия
Появилось видео причастности мафии к выборам США
00:52
Появилось видео причастности мафии к выборам США
В мире
Валерий Меладзе в «красной зоне» попал на видео
00:42
Валерий Меладзе в «красной зоне» попал на видео
Шоу-бизнес
Подробности смерти Романа Виктюка попали на видео
02:30
Подробности смерти Романа Виктюка попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение