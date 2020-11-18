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Путин остался недоволен 48-часовым тестированием на коронавирус 

Lenta.ru 14 минут назад
Президент России Владимир Путин назвал 48-часовое тестирование на коронавирус слишком долгим. Свое недовольство глава государства высказал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«48 часов — это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи», — сказал он.

Глава государства напомнил о существовании более быстрых тест-систем.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова назвала 48 часов предельным сроком получения результата.
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Политика , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости
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