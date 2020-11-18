Задержан Михаил Мень 

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По словам источников ТАСС, задержание связано с делом о растрате 700 миллионов рублей.

Как писал «Рамблер», за несколько часов до задержания Совет Федерации лишил Меня неприкосновенности.

Перед сенаторами выступил генпрокурор Игорь Краснов . По его словам, следователи считают, что в 2011 году власти Ивановской области и бенефициары группы компаний «Продо» похитили 700 миллионов рублей из регионального бюджета.

«В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича», — заявил Краснов.

Мень в 2011 был губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.