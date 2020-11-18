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Задержан Михаил Мень 

Мария Иванова 23 минуты назад
Сотрудники ФСБ и полицейские задержали аудитора Счетной палаты РФ, экс-главу Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Собеседники агентства уточнили, что чиновника задержали в Красногорском районе Московской области силовики из отделов экономической безопасности. Его отвезли на допрос в Следственный комитет России.
По словам источников ТАСС, задержание связано с делом о растрате 700 миллионов рублей.
Экс-главу Ивановской области обвинили в хищении
Как писал «Рамблер», за несколько часов до задержания Совет Федерации лишил Меня неприкосновенности.
Перед сенаторами выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, следователи считают, что в 2011 году власти Ивановской области и бенефициары группы компаний «Продо» похитили 700 миллионов рублей из регионального бюджета.

«В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича», — заявил Краснов.

Мень в 2011 был губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.
В комментарии «Интерфаксу» Мень назвал это «ерундой» и заявил, что впервые слышит об этом деле.
Комментарии 36
Происшествия , Видео , Михаил Мень , Игорь Краснов , ФСБ , Счетная палата , Совет Федерации , СКР , Интерфакс
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