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Пока вы не уснули: мусульмане устроили митинг в центре Москвы 

Сергей Василенок 3 часа назад
Пока вы не уснули: мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Фото: РИА Новости
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В РФ задумались о пенсиях "по рангам"

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.
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Путин анонсировал начало массовой вакцинации от COVID

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется до конца года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.
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Россия нашла способ снять водную блокаду с Крыма

Решить проблемы с подачей воды на полуостров можно путем очистки стоков, бережного отношения к ресурсу, размещения дополнительных скважин и морских опреснителей, заявили ТАСС, опрошенные агентством эксперты.
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Военные Азербайджана напали на россиян

Вооруженные силы Азербайджана атаковали российскую погранзаставу на иранской границе, сообщает Telegram-канал WarGonzo. О пострадавших пока ничего не известно.
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В Ницце устроили резню

Два человека погибли, один ранен в результате нападения неизвестного с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
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Лукашенко объяснил отставку силовиков

Президент Белоруссии Александра Лукашенко пояснил, что новые помощники из числа силовиков направляются на «очень ответственные участки» республики.
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Европу охватил новый вид коронавируса

Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19.
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Мусульмане устроили митинг в центре Москвы

Члены одной из мусульманских организаций выстроились в шеренгу у французского посольства в Москве, выступив против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
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Собчак пригрозили отрезать голову

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за ее поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
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Будут очереди: Исинбаева о зарплате в 40 тысяч рублей

Молодым тренерам необходимо поднять заработную плату до 40-50 тысяч рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Елена Исинбаева.
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Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
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В мире , Ксения Собчак , Сергей Калашников , Александра Лукашенко , Елена Исинбаева , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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