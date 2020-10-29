Пока вы не уснули: мусульмане устроили митинг в центре Москвы 

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В РФ задумались о пенсиях "по рангам"

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

Путин анонсировал начало массовой вакцинации от COVID

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется до конца года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.

Россия нашла способ снять водную блокаду с Крыма

Решить проблемы с подачей воды на полуостров можно путем очистки стоков, бережного отношения к ресурсу, размещения дополнительных скважин и морских опреснителей, заявили ТАСС, опрошенные агентством эксперты.

Военные Азербайджана напали на россиян

Вооруженные силы Азербайджана атаковали российскую погранзаставу на иранской границе, сообщает Telegram-канал WarGonzo. О пострадавших пока ничего не известно.

В Ницце устроили резню

Два человека погибли, один ранен в результате нападения неизвестного с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Лукашенко объяснил отставку силовиков

Президент Белоруссии Александра Лукашенко пояснил, что новые помощники из числа силовиков направляются на «очень ответственные участки» республики.

Европу охватил новый вид коронавируса

Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19.

Мусульмане устроили митинг в центре Москвы

Члены одной из мусульманских организаций выстроились в шеренгу у французского посольства в Москве, выступив против политики президента Франции Эммануэля Макрона

Собчак пригрозили отрезать голову

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за ее поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Будут очереди: Исинбаева о зарплате в 40 тысяч рублей

Молодым тренерам необходимо поднять заработную плату до 40-50 тысяч рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Елена Исинбаева.