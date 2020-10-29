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Мусульмане устроили митинг в центре Москвы 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Члены одной из мусульманских организаций выстроились в шеренгу у французского посольства в Москве, выступив против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Видеозапись происходящего опубликовал Telegram-канал Mash.
По данным канала, работающие в посольстве дипломаты пояснили, что одна из мусульманских организаций выступает против политики Макрона.
Люди вышли к посольству Франции в Москве, протестуя против карикатур издания Charlie Hebdo, сообщает РЕН ТВ.
Кадыров обвинил Макрона в призывах мусульман к совершению преступлений
Как писал «Рамблер», ранее родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
После этого президент страны Эммануэль Макрон объявил войну «исламским сепаратистам» и заявил, что публикация карикатур — проявления свободы слова в стране. Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.
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Происшествия , Видео , Эммануэль Макрон , РЕН ТВ
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