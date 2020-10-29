Мусульмане устроили митинг в центре Москвы 

По данным канала, работающие в посольстве дипломаты пояснили, что одна из мусульманских организаций выступает против политики Макрона.

Люди вышли к посольству Франции в Москве, протестуя против карикатур издания Charlie Hebdo, сообщает РЕН ТВ.

Как писал «Рамблер», ранее родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого президент страны Эммануэль Макрон объявил войну «исламским сепаратистам» и заявил, что публикация карикатур — проявления свободы слова в стране. Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.