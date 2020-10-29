Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии
(60%) и Великобритании
(более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии
, Латвии
, Нидерландах
и Франции. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.