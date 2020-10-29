Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее.