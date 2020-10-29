Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

РИА Новости
23 минуты назад
Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19. Об этом говорится в препринте статьи, опубликованной на портале medrxiv.
Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.
Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее.
"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — пояснила ученый.
Накануне в Германии с 2 ноября и до конца месяца ввели "ограниченный карантин", связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Президент Франции Эммануэль Макрон также ввел с 30 октября на территории всей страны режим самоизоляции, который продлится до 1 декабря.
Всего, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 43,7 миллиона случаев коронавируса, а умерло более 1,16 миллиона человек. Больше всего заболевших, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах, далее следуют Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, далее следует Франция, Аргентина, Испания, Колумбия и Великобритания.
В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Financial Times,Соединенное Королевство,Ирландия,Испания,Нидерланды,Швейцария,Латвия,Норвегия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители