Россия нашла способ снять водную блокаду с Крыма 

Решить проблемы с подачей воды на полуостров можно путем очистки стоков, бережного отношения к ресурсу, размещения дополнительных скважин и морских опреснителей, заявили ТАСС, опрошенные агентством эксперты.

На днях был представлен правительственный план по решению вопроса водной блокады, который предполагает реализацию мер в два этапа: до 2024 года и до 2030 года включительно. К первой дате инициаторы проекта намерены добиться аккумулирования воды на уровне не менее 310 тысячи кубометров ежесуточно. Таким образом планируется избежать подачи воды на полуострове по графику, как это происходит в настоящее время.

К 2030 году вопрос нехватки пресной воды на полуострове должен быть решен окончательно. При этом в документе отмечается, что добиться этого моно только за счет внутренних ресурсов, не привлекая Украину.

В качестве основных мер по решению проблемы были названы очистка стоков, пропаганда более бережного отношения к воде, установка дополнительных скважин и опреснителей морской воды.

Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что подача воды для нужд местных жителей из крымских рек — самый эффективный способ решения вопроса.

Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Украинские политики неоднократно заявляли, что подача воды буде возобновлена только тогда, когда Крым вернется в состав Украины.