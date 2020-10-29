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Россия нашла способ снять водную блокаду с Крыма 

Павел Тиунов 14 минут назад
Россия нашла способ снять водную блокаду с Крыма
Фото: ТАСС
Решить проблемы с подачей воды на полуостров можно путем очистки стоков, бережного отношения к ресурсу, размещения дополнительных скважин и морских опреснителей, заявили ТАСС, опрошенные агентством эксперты.
На днях был представлен правительственный план по решению вопроса водной блокады, который предполагает реализацию мер в два этапа: до 2024 года и до 2030 года включительно. К первой дате инициаторы проекта намерены добиться аккумулирования воды на уровне не менее 310 тысячи кубометров ежесуточно. Таким образом планируется избежать подачи воды на полуострове по графику, как это происходит в настоящее время.
Власти сделали заявление по воде в Крыму
К 2030 году вопрос нехватки пресной воды на полуострове должен быть решен окончательно. При этом в документе отмечается, что добиться этого моно только за счет внутренних ресурсов, не привлекая Украину.
В качестве основных мер по решению проблемы были названы очистка стоков, пропаганда более бережного отношения к воде, установка дополнительных скважин и опреснителей морской воды.
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что подача воды для нужд местных жителей из крымских рек — самый эффективный способ решения вопроса.
Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Украинские политики неоднократно заявляли, что подача воды буде возобновлена только тогда, когда Крым вернется в состав Украины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Водная блокада Крыма со стороны Украины — это месть жителям полуострова за то, что они проголосовали за вхождение региона в состав Российской Федерации. Он добавил, что что российские власти могли бы перекрыть левый приток Днепра — реку Десну, что стало бы адекватной реакцией на водную блокаду полусторова, но к такому решению конфликта «пока» никто не пришел.
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Комментарии 14
Общество , В мире , Георгий Мурадов , ИТАР-ТАСС
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