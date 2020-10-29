Военные Азербайджана напали на россиян

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Вооруженные силы Азербайджана атаковали российскую погранзаставу на иранской границе, сообщает Telegram-канал WarGonzo. О пострадавших пока ничего не известно.

Инцидент, по данным журналистов, произошел 28 октября. Между бойцами двух армий завязалась перестрелка. В результате на территории заставы взорвались четыре мины.

Ранее, как сообщал «Рамблер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что на территорию России начали проникать группы террористов, переправленные турецкими и азербайджанскими властями из Сирии в Нагорный Карабах. Специалист пришел к такому выводу, проанализировав ликвидацию банды боевиков в Грозном 13 октября.

Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что неустановленная бандгруппа планировала серию преступлений по всей стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что спецоперация прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)». Он добавил, что в перестрелке от рук «шайтанов» погибли два правоохранителя.