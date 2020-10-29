Все новости на карте

Два человека погибли, один ранен в результате нападения неизвестного с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце . Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным издания, сославшегося на источник в полиции, нападение произошло около 9:00 (11:00 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем, позднее стало известно о смерти двух человек.

Merci à nos policiers municipaux qui ont interpellé l'auteur d'une attaque à l'arme blanche dans le secteur Notre Dame à #Nice06. Je demande aux Niçois d'éviter le secteur pour laisser la police et les secours travailler. @pmdenice— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020 Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов

«Спасибо нашим полицейским, которые задержали виновника нападения с применением холодного оружия у Нотр-Дам в Ницце», — написал он.

Мэр попросил горожан не приходить на место происшествия, чтобы полиция и спасатели смогли спокойно работать.