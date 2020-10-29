Два человека погибли, один ранен в результате нападения неизвестного с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным издания, сославшегося на источник в полиции, нападение произошло около 9:00 (11:00 мск). Изначально сообщалось об одном погибшем, позднее стало известно о смерти двух человек.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов.
Merci à nos policiers municipaux qui ont interpellé l'auteur d'une attaque à l'arme blanche dans le secteur Notre Dame à #Nice06. Je demande aux Niçois d'éviter le secteur pour laisser la police et les secours travailler. @pmdenice— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020
«Спасибо нашим полицейским, которые задержали виновника нападения с применением холодного оружия у Нотр-Дам в Ницце», — написал он.
Мэр попросил горожан не приходить на место происшествия, чтобы полиция и спасатели смогли спокойно работать.
«Рамблер» писал, что ранее 18-летний уроженец Чечни Абулак Анзоров во Франции обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Произошедшее вызвало международный скандал. Президент страны Эммануэль Макрон объявил войну «исламским сепаратистам» и заявил, что публикация карикатур — проявления свободы слова в стране. Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.