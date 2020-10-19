Пока вы не уснули: Россия готовит ответ Турции из-за Крыма 

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Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ — два государства» подразумевает, что жители Азербайджана — такие же турки, как сами турки.

Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ — одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России.

Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр МосквыСергей Собянин в своём личном блоге.

"Жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 млн человек. Введенные ограничения для хронически больных граждан — еще 700 тысяч. Школьники старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей, которые с понедельника переходят на обучение в удаленном режиме, — 660 тысяч человек", — пишет Собянин.

Власти России должны отказаться от партнерства с Турцией, а рядовые россияне — от отдыха там. Об этом сообщает «Свободная пресса».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом . В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, страны, которую воспринимает как ключевую в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.

В Черемушках произошел пожар в здании, в котором находится магазин «Пятерочка». Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что над зданием поднимаются клубы черного дыма и языки пламени.

Факт монтажа видеоролика, на котором якобы снят провоз российского «Бука» в Донбасс, доказывает одежда людей не по погоде и отсутствие растительности на полях. Об этом New Inform заявил технический эксперт Юрий Антипов

По словам Антипова, одно из основных доказательств в деле, видео, где автоколонна 53-й курской бригады якобы везет ракету «Бук», — фальшифка.

Рамблер

Экономист Константин Юрченко заявил, что многие россияне рискуют лишиться ипотечных квартир. Об этом сообщает «Ура.ру».

Юрченко объяснил, что благодаря программе льготной ипотеки ипотечные кредиты стало массовыми, но люди берут их во время пандемии и на фоне нестабильной ситуации в экономике. По каждому ипотечному кредиту составляется закладная, накладывающая на квартиру обременение.

соцсети

Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов действительно покончил с собой, заявил коллега погибшего Сослан Плиев.

Долгое время ходили разные версии причин смерти квн-щика, сообщает издание «Лиза».

Убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым обнажило застарелую проблему Пятой республики. Те, кого Париж называл «борцами за свободу» и приютил во Франции, вдруг оказались «политическими исламистами», которых необходимо выслать из страны. Удастся ли французским властям решить проблему исламизма с помощью массовых депортаций?

В квартире в центре Москвы, на улице Чаянова (Тверской район), двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, это произошло 18 октября. С заявлением в полицию обратился отец школьницы.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минэкономразвития назвали цену спасения страны от пандемии коронавируса. Общая стоимость составила 5-6 процентов от ВВП России, заключили в ведомстве. Как уточняет РБК, сюда включены как выплаты для семей с детьми, так и льготные кредиты для бизнеса.