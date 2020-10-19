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Подтверждено самоубийство звезды КВН 

Павел Тиунов 1 час назад
Подтверждено самоубийство звезды КВН
Фото: Соцсети
Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов действительно покончил с собой, заявил коллега погибшего Сослан Плиев. Долгое время ходили разные версии причин смерти квн-щика, сообщает издание «Лиза».
Как сообщал «Рамблер», в июле 2018 года на территории частного домовладения в Северной Осетии было обнаружено тело 33-летнего Аслана Алборова. Журналисты выяснили, что в ночь, когда случилась трагедия, квн-щик отдыхал с женщиной в доме, принадлежащем бывшему прокурору Анатолию Дзидзоеву. Местные жители рассказали, что Алборов поругался со своей спутницей, «психанул», «избил ее», выбежал на улицу. Позже у гаражей был найден труп мужчины. Известно, что девушка, с которой отдыхал Алборов является племянницей Дзидзоева и дочерью другого «уважаемого человека» в республике профессора Валерия Дзидзоева.
Среди версий кончины квн-щика рассматривался сердечный приступ. Впоследствии правоохранительные органы остановились на добровольном уходе из жизни. Однако друзья Алборова отмечают, что причин кончать жизнь самоубийством у молодого человека не было: он был успешен, работал на местном телевидении, прилично зарабатывал. Близкие артиста полагали, что его смерть могла носить насильственный характер.
У Бузовой отнялась рука

«Да, это было самоубийство», — приводит издание «Лиза» слова коллеги погибшего директора североосетинского театра КВН Сослана Плиева.

Он подчеркнул, что рядом с телом Алборова не было найдено предсмертных записок, но все остальные версии гибели друга назвал «лживыми».
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Шоу-бизнес , Аслан Алборов , МВД
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