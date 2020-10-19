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Мигранты изнасиловали школьницу в центре Москвы 

Lenta.ru 23 минуты назад
Мигранты изнасиловали школьницу в центре Москвы
Фото: РИА Новости
В квартире в центре Москвы, на улице Чаянова (Тверской район), двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, это произошло 18 октября. С заявлением в полицию обратился отец школьницы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние мигранты. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Отмечается, что один из задержанных приехал из бывшей республики СССР.
Изнасилованного ребенка нашли в канаве
Ранее сообщалось, что в Дагестане полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. 36-летнего россиянина задержали в селении Леваши. Его доставили в отдел полиции. Девочка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла из дома за хлебом и не вернулась. Тело ребенка обнаружили спустя более месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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