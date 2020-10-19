Мигранты изнасиловали школьницу в центре Москвы 

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В квартире в центре Москвы , на улице Чаянова (Тверской район), двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ

По данным канала, это произошло 18 октября. С заявлением в полицию обратился отец школьницы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние мигранты. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Отмечается, что один из задержанных приехал из бывшей республики СССР.