Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России.

Еще недавно казалось, что незыблемый ранее принцип государственного суверенитета успешно подрывается лишь западными странами – Соединенными Штатами и Европой. С их гуманитарными интервенциями, санкциями ради санкций, корпоративными интересами и навязыванием ценностей через инструменты мягкой силы (ну или через авиабомбы – тем, кто мягкую силу не принимает). «Одно человечество – один либерализм – один Град на холме» – таков был их лозунг.

Однако кризисом государственного суверенитета стали успешно пользоваться и другие страны, не желающие упускать исторических возможностей для консолидации суперэтносов под одной крышей.

Интересные схемы

«Мир переживает сложные и противоречивые процессы. С одной стороны, любая полития стремится оформиться как государство, так как только государства признаются игроками на международной арене. С другой – возвращение на арену восточных игроков приводит к тому, что привычный по временам владычества Запада позитивизм уступает место цветущей сложности, в рамках которой возможны и более интересные схемы», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов . Эти схемы основаны не на новомодном либерализме и глобализации, а на старых, проверенных идеях национализма и исламизма.

Леонид Исаев. Казалось бы, национализм противоречит исламизму. Так было на Ближнем Востоке в XX веке, поделенном между светскими националистами-автократами и монархами. «Монархи – та же Саудовская Аравия – видели себя авангардом исламского, а не арабского мира. Поэтому и делали упор именно на панисламизм, а не на панарабизм. Арабские же националисты вообще рассматривали концепцию исламского единства как враждебную», – говорит газете ВЗГЛЯД арабист, доцент Высшей школы экономики

Но и панарабизм в итоге не выдержал конкуренции на Ближнем Востоке. «Попытки сливаться в одно государство – например, создать Объединенную Арабскую Республику из Сирии Египта , Федерацию арабских республик из Египта, Ливии и Сирии – в итоге провалились. Свобода оказалась важнее единства. Максимум, что удалось создать на панарабизме – это Лигу арабских государств . Панарабизм в головах простых арабов стал своего рода священной коровой – посягать на эту идею нельзя, но и мяса/молока от нее не получишь», – продолжает Леонид Исаев.

Однако нашелся лидер – турецкий президент Реджеп Эрдоган – который сумел скрестить ежа с ужом, получив при этом колючую проволоку длиной тысячи километров. Ровно столько, сколько нужно для огораживания огромной территории от Алтая до Марокко.

Одна территория – один народ

Вся эта территория – сочетание тех земель, которые входят в турецкую сферу влияния благодаря трем интеграционным повесткам, реализующимся Анкарой.

Да, пока что все охватить не удается. Первые две интеграционные повестки буксуют.

Стать лидером исламского мира Эрдогану не получается из-за наличия других игроков, обладающих важнейшими конкурентными преимуществами (Саудовской Аравии, владеющей Меккой, а также Ирана, контролирующего ближневосточных шиитов). Успех в неоосманизме (прежде всего экономический, когда Турция в нулевые годы оптом захватывала рынки Северной Африки и Ближнего Востока) обнулился после того, как с началом арабской весны Анкара перешла от экономической экспансии к военно-политической, со сменами режима. В итоге она не смогла сохранить протурецкое правительство в Египте, испортила отношения с Саудовской Аравией, проиграла битву за Сирию и столкнулась с коалицией европейских и арабских государств в Ливии.

Именно поэтому Реджеп Эрдоган сейчас сосредоточился на пантюркистском направлении, на Туране. Пространстве от Урала до Адриатики, населенном тюркоязычными народами, где все для Анкары уже давно обработано и унавожено.

«На протяжении 30 лет Турция делала все для продвижения пантюркизма, который подразумевает интеграцию «тюркского пространства» по турецким правилам. Речь идет о тотальной интеграции во всех сферах и на всех интеграционных платформах. В культуре – Организация тюркской культуры (Тюрксой). В образовании и науке, где была создана единая Тюркская академия наук . В политике через Тюркскую парламентскую ассамблею. Ну и через многие другие органы. И делает весьма успешно – одним из последних успехов стал, например, переход Казахстана на латиницу по турецкому образцу», – говорит Владимир Аватков.

По сути, Турция работала с этими странами по принципу «одна нация – два государства». Самой успешной оказалась работа в Азербайджане, который сейчас полностью привязан к Анкаре, зависит от нее в экономическом и политическом плане, разделяет все культурные смыслы и исторические архетипы. А также является прекрасным полигоном для перехода на новый этап пантюркистской политики.

По словам Владимира Аваткова, замминистра иностранных дел Турции недавно заявил о возможности перехода политики в отношении Азербайджана от нынешней идеи «одна нация – два государства» к идее «одна нация – одно государство». И действительно, если народ один, зачем нужны границы?

Конечно, речь не идет о немедленном формальном превращении азербайджанского президента (а за ним и глав среднеазиатских стран) в губернаторов турецких провинций. Это процесс долгий. Возможно, требующий создания на пространстве «тюркского мира» аналога интеграционных институтов наподобие Евросоюза – но важно то, что этот процесс идет. И не менее важно то, что он идет в зоне жизненных интересов России.

Заклятый партнер

Конечно, в Москве есть эксперты, уверяющие, что Россия сможет синхронизировать свою евразийскую политику с пантюркизмом. Что друг Владимир и друг Реджеп (звучит как-то знакомо, не правда ли?) смогут на пару решать евразийские дела. Однако Сергей Лавров не случайно отметил, что Россия и Турция не являются стратегическими союзниками. И он прав – ведь у пантюркистской Турции не получится сосуществовать с многонациональной Россией.

Во-первых, потому что на территории России находятся тюркоязычные народы. Во-вторых, потому что Россия (если, конечно, Москва вдруг увидит свой потенциал и начнет нормально заниматься «мягкой силой») является естественным конкурентом Анкары в борьбе за «тюркский мир». «Турция пытается внедрить тюркоязычным народам уверенность в том, что настоящие тюрки – это турки. А это неправда. Все эти народы, живущие на постсоветском пространстве и в России, сохранили намного больше традиций, чем Турция. И именно Россия, а не Турция, является центром тюркоязычного пространства», – уверяет Владимир Аватков.

Именно поэтому Турция оттягивает постсоветское пространство от России, а также пытается инвестировать в лояльность тюркоязычных народов России.

Для Москвы это чревато сепаратизмами и ослаблением государственности. Именно поэтому так важно не только не допустить укрепления Турецкой Республики на постсоветском пространстве, но и разносить все концепции о том, что суверенная Россия и пантюркистская Турция смогут сосуществовать на всем тюркском пространстве от Алтая до Ирана и от Черного моря до Синьцзяна. Именно поэтому так важно наказать Турцию за действия на Кавказе, которые являются первым шагом на пути от формирования к оформлению этого мира.

Но в то же время важно и учиться у Анкары. Учиться упорству и технологии продвижения концепции «один народ – одно государство». И речь не только об инструментах по возвращению всего постсоветского пространства с российским народом (частью которого являются как минимум все русские и народности Российской Федерации, а как максимум – все те, кто входил в российское культурное пространство). Не только о мягкой силе – от грантов для интеллигенции до наполненных правильными смыслами сериалов для домохозяек. Речь еще и о жесткости по защите этого мира. Может быть, даже о превращении ДНР и ЛНР из непризнанных республик Российской Федерации в Донецкий федеральный округ России? Возможно, с дополнительным приращением за счет западных и северо-западных территорий.