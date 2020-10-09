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Пока вы не уснули: новый конфликт России и Турции 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: новый конфликт России и Турции
Фото: ТАСС
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин одобрил Мишустину проект всей его жизни

Финальная редакция общенационального плана восстановления экономики — аппаратный триумф премьер-министра РФ Михаила Мишустина. URA.RU изучило новый нацплан, который, как считается, одобрил президент Владимир Путин.
Документ стал стратегией Мишустина по достижению своей главной идеи — цифровизации управления в России. Акцент на «цифре» может неочевидно сказаться и на чиновниках, и на простых россиянах, предупреждают наблюдатели.
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Российский госдолг поставил под угрозу курс рубля

Минфин России занял на рынке беспрецедентные 833 миллиарда рублей по итогам сентября. Госбанки вложили в гособлигации около 700 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».
По закону Банк России не может покупать российский госдолг на первичном рынке, но финансовые организации имеют право брать кредиты в ЦБ и потом покупать гособлигации. Однако денежная эмиссия может привести к росту инфляции, что оттолкнет иностранных инвесторов от российских активов. Таким образом, это ставит под угрозу курс рубля, который может рухнуть.
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В Турции назвали условие ввода войск в Карабах

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп назвал условие, при котором Анкара вмешается в конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. По его словам, пока в ситуацию в непризнанной республике не вмешались «третьи стороны», а Баку не обращается за помощью, турецкие власти выбрали выжидательную позицию, сообщает РИА Новости.
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Лавров объяснил "тупик" в деле Навального

Россия расценивает как политические угрозы заявления западных политиков о санкционных ограничениях из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
Ситуация, когда Евросоюз действует без суда и следствия, российскую сторону уже не удивляет. Это является очередным свидетельством, что «отношения между Россией и ЕС активно деградируют», подчеркнул министр. Он отметил, что к «весьма агрессивному» русофобскому меньшинству примыкают и серьёзные, староевропейские страны, которые пытаются едва ли не возглавить это движение.
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"Я умер. Смотри почту": Марк Эльяш покончил с собой

Писатель и изобретатель Марк Эльяш совершил суицид из-за тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По словам источника, о своей болезни Эльяш сообщил в оставленной внучке предсмертной записке.
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Москва заявила о прорыве в решении карабахского конфликта

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Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идёт активная подготовка", — сказала она.

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«Зеленский планирует наступление в Донбассе»

Военнослужащий украинской армии Алексей Грживач в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил, что военное командование Украины готовится к наступлению в Донбассе. В доказательство своим словам он привел ряд признаков.
В первую очередь, подчеркнул Грживач, о грядущих маневрах говорят кадровые изменения в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Например, на место командующего силами спецопераций назначили выходца из Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Галагана. Сержант отметил, что «безопасники» всегда отличались особой беспринципностью, поскольку они не ценят ни жизни, ни здоровье людей.
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Россия и Турция нашли новый повод для конфликта

Открытие квартала Вароша в городе Фамагусте на Кипре — новый повод для конфликта между Россией и Турцией. Об этом сообщает «Взгляд».
Некогда, как сообщал «Рамблер», Вароша был самым популярным и роскошным курортом Средиземноморья. В 1974 году армия Турции вторглась на Кипр, заняла Фамагусту и приказала местным жителям покинуть свои дома. С тех пор Фамагуста — настоящий город-призрак. Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Вароша будет открыта вновь.
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Девальвация: «На что выживают россияне, никто не знает»

Российская валюта остановила свое падение, однако рубль все еще находится под серьезным давлением снижающихся цен на нефть, санкционной угрозы и экономического противостояния США и Китая. Как девальвация сказалась на доходах россиян, разбиралась «Свободная пресса».
По словам ведущего аналитика финансовой компании Forex Optimum Ивана Капустянского, девальвация полезна бюджету и ряду секторов экономики.
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В мире , Григорий Галаган , Алексей Навальный , Реджеп Эрдоган , Мустафа Шентоп , Мария Захарова , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , СБУ , Парламент Турции , МВД , Минфин , Центральный банк России , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Турция
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