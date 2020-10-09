Путин одобрил Мишустину проект всей его жизни

Цифровизация — один из главных приоритетов правительства Мишустина, заявлял премьер в январе на встрече с парламентскими партиями. Об этом же глава кабмина неоднократно говорил во время своих рабочих поездок. По пути развития цифровизации шла возглавляемая им ранее Федеральная налоговая служба
, которая была признана одним из самых эффективных ведомств. Из-за массового сбора всех данных уходить от уплаты налогов стало сложнее, и, по информации ФНС, за последние пять лет при росте экономики всего на 3,2% их поступления выросли в 1,4 раза.