Путин одобрил Мишустину проект всей его жизни

В итоговом 139-страничном плане, с которым ознакомилось URA.RU, прописано примерно 500 мер. Документ стал больше на 5 страниц, в нем незначительно (в пределах 0,5-1%) изменились ключевые экономические показатели, на которые страна должна выйти при его реализации. Но появилось гораздо больше мер по цифровизации госаппарата — если в первой редакции их было около 50, то теперь — около 70. Другие сферы затронуты меньше — к примеру, на строительство, следующее по количеству мер за цифровизацией, направлено около 50 действий. Акцент в нацплане сделан на формировании «социального казначейства» (единой платформы для получения пособий) и внедрении цифровых технологий в экономике — то есть речь идет об электронном взаимодействии ведомств, бизнеса и граждан друг с другом.