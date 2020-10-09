«Зеленский планирует наступление в Донбассе» 

Военнослужащий украинской армии Алексей Грживач в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил , что военное командование Украины готовится к наступлению в Донбассе. В доказательство своим словам он привел ряд признаков.

В первую очередь, подчеркнул Грживач, о грядущих маневрах говорят кадровые изменения в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Например, на место командующего силами спецопераций назначили выходца из Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Галагана . Сержант отметил, что «безопасники» всегда отличались особой беспринципностью, поскольку они не ценят ни жизни, ни здоровье людей.

«Это такая структура, которая готова за свои плюшечки продать и мать родную», — пояснил он.

Предшественник Галагана, по словам Грживача, всегда выступал против активных действий на Донбассе, не желая посылать на убой своих солдат. Не исключено, что именно поэтому его и сняли, предположил сержант.