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«Зеленский планирует наступление в Донбассе» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Зеленский планирует наступление в Донбассе»
Фото: ТАСС
Военнослужащий украинской армии Алексей Грживач в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил, что военное командование Украины готовится к наступлению в Донбассе. В доказательство своим словам он привел ряд признаков.
В первую очередь, подчеркнул Грживач, о грядущих маневрах говорят кадровые изменения в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Например, на место командующего силами спецопераций назначили выходца из Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Галагана. Сержант отметил, что «безопасники» всегда отличались особой беспринципностью, поскольку они не ценят ни жизни, ни здоровье людей.

«Это такая структура, которая готова за свои плюшечки продать и мать родную», — пояснил он.

Предшественник Галагана, по словам Грживача, всегда выступал против активных действий на Донбассе, не желая посылать на убой своих солдат. Не исключено, что именно поэтому его и сняли, предположил сержант.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», ВСУ разместили десантно-штурмовые батальоны с реальным боевым опытом и выучкой НАТО в Херсонской области. Аналитики предположили, что таким образом Украина готовит наступление на южном направлении в районе Крыма.
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Комментарии 9
В мире , Григорий Галаган , СБУ , НАТО
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