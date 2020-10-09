В Турции назвали условие ввода войск в Карабах 

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп назвал условие, при котором Анкара вмешается в конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. По его словам, пока в ситуацию в непризнанной республике не вмешались «третьи стороны», а Баку не обращается за помощью, турецкие власти выбрали выжидательную позицию, сообщает РИА Новости.
Шентоп подчеркнул, что в последние дни азербайджанские войска продемонстрировали всему миру свое упорство в освобождении «оккупированных территорий», которое неизбежно приведет Баку к «победе». Именно поэтому введение турецких военных в зону конфликта пока не имеет острой необходимости, отметил он.
«До тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН», — добавил Шентоп.
Комментируя резолюции, он отметил, что согласно международным правовым актам Армения обязана немедленно вывести войска с «оккупированных территорий Азербайджана». В случае отказа Баку оставляет за собой право на самооборону с привлечением партнеров по договору о коллективной безопасности, констатировал турецкий политик.
«При любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом», — подчеркнул Шентоп.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие для возобновления мирных переговоров с Азербайджаном. По его словам, Ереван готов инициировать мирный процесс, если Турция исключит свое дальнейшее участие в конфликте.