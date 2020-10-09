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«Я умер. Смотри почту»: в Москве покончил с собой Марк Эльяш 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
«Я умер. Смотри почту»: Марк Эльяш покончил с собой
Фото: Рамблер
Писатель и изобретатель Марк Эльяш совершил суицид из-за тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По словам источника, о своей болезни Эльяш сообщил в оставленной внучке предсмертной записке.
Тело 85-летнего изобретателя было найдено в квартире дома, расположенного на Верхней Красносельской улице, сообщает РЕН ТВ.
Внучка Эльташа рассказала правоохранителям, что поехала к дедушке после того, как ей в Telegram пришло от него сообщение: «Я умер. Смотри почту». В комнате она обнаружила тело деда и предсмертную записку, в которой он заявил, что покончил с собой из-за тяжелого заболевания.
Тесак покончил с собой
Эльташ — советский и российский инженер, работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. У него свыше 60 патентов, изданы 10 научно-технических книг и 47 журнальных публикаций. Марк Эльяш также является автором романа «Риск» и сценария фильма «Ответная мера».
«Рамблер» писал, что ранее в Москве умер автор геологической гипотезы «Расширяющейся Земли», учёный-геолог Владимир Ларин. Его тело нашли на балконе квартиры в Москве. По одной из версий, он не выдержал мучений из-за онкологического заболевания и решил покончить с собой.
Комментарии 8
Общество , Владимир Ларин , МВД , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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