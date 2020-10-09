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Лавров объяснил, почему Россия не расследует инцидент с Навальным 

News.ru и ещё 18 1 час назад
Россия расценивает как политические угрозы заявления западных политиков о санкционных ограничениях из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
Ситуация, когда Евросоюз действует без суда и следствия, российскую сторону уже не удивляет. Это является очередным свидетельством, что «отношения между Россией и ЕС активно деградируют», подчеркнул министр. Он отметил, что к «весьма агрессивному» русофобскому меньшинству примыкают и серьёзные, староевропейские страны, которые пытаются едва ли не возглавить это движение.

Мы слышим объявления, угрозы, предупреждения, что будут введены санкции. Уже перечисляются некие персонажи, которые будут подвергнуты наказанию за то, что был отравлен Алексей Навальный, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что «нас это печалит», и заверил, что позиция России открытая и честная.
Названа роковая ошибка Навального
Он пояснил, что упрёки в нежелании Москвы разбираться в причинах ухудшения здоровья Навального беспочвенны. По его словам, Германия пренебрегает обязательствами по международному праву, а четыре запроса Генеральной прокуратуры РФ, которые были направлены в соответствии с европейской конвенцией об оказании помощи в уголовных делах, остались без ответа.

По этой конвенции ответы обязаны были быть предоставлены, вместо этого мы слышим отговорки и заявления о том, что Россия должна сама расследовать это преступление. Мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов, — сказал Лавров.

В свою очередь Кофод осудил отсутствие должного расследования со стороны Москвы. Он назвал инцидент попыткой покушения на оппозиционного политика, указав на то, что само происшествие, равно как и отсутствие «транспарентного и должным образом проведённого» разбирательства не способствует доверию к России.
Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.
Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.
Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.
Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.
Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.
6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью «Новичка». В Кремле заявили, что не получали заключение ОЗХО, но выразили надежду, что в документе «будет вся информация, которая необходима».
Ранее NEWS.ru писал, что Навальный анонсировал расследование произошедшего с ним со стороны активистов Фонда борьбы с коррупцией, несмотря на то, что официально оппозиционер объявил о ликвидации организации ещё в июле.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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