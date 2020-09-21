Пока вы не уснули: названо оружие для «разгрома» Калининграда 

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Эксперты тщательно изучили документы «Беловежских соглашений» и пришли к сенсационным выводам: «Россия может поставить под сомнение „Беловежское соглашение“ и потребовать от Украины пересмотра государственных границ». Об этом в своей статье утверждают аналитики из китайского интернет-издания Sohu, опубликовавшие на днях соответствующий материал на своем ресурсе.

Режиссер Алексей Попогребский был госпитализирован в реанимацию после падения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, некоторое время назад 48-летний Попогребский в состоянии алкогольного опьянения упал, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, был доставлен в одну из больниц в Москве в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации.

Женщина погибла после падения на рельсы на станции московского метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Военно-воздушным силам (ВВС) США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков, пишет в Defence One военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.

Попытка смещения Александра Лукашенко после прошедших выборов фактически провалилась.

Первичный подступ скинуть Батьку через улицу, который он сам обозвал блицкригом, не прошел, потому что Лукашенко — не Янукович. Вторичный подступ — под напором улицы расшатать аппарат государства — тоже не дал результата, потому что Лукашенко — не Моралес. Ну а дальше последовало отступление и перегруппировка оппозиции, что по сути означает поражение.

В России снова введут карантин, если система здравоохранения не выдержит увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов

«Важный показатель — справляется ли медицинская сеть с тем увеличением числа заболевших [коронавирусом]. Если сеть здравоохранения не выдержит, нужно будет вводить карантин», — рассказал Чепурнов.

В столичном кафе группа мужчин устроила потасовку, перепутав заведение с рестораном, где в это время праздновали свадьбу, сообщает РЕН ТВ. В результат полицейские задержали восемь человек.

ЧП произошло 20 сентября в одном из кафе в Востряковском проезде. Несколько человек зашли в заведение, посчитав, что именно там празднуют бракосочетание. У гостей праздника возник конфликт с посетителями, который переместился на улицу. Завязалась драка, к которой присоединились гости праздника, ставшие свидетелями потасовки, поскольку свадьбу праздновали в нескольких десятках метров от места инцидента.

Экономика России еще не преодолела пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом экономист Вячеслав Бобков заявил «Ура.ру».

Бобков, как сообщал «Рамблер», — заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (РАН).

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает ухудшаться".

"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) Лукашенко легитимным президентом", — сказал он.

В Саратовской области выпал «дождь» из десятков мертвых ворон. Об этом сообщает «Лайф» (Life).

Инцидент произошел в городе Балакове. Его причину в настоящее время выясняют сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области. С этой целью они отобрали пробы воздуха на месте происшествия. Тем временем некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что вороны умерли в результате разрыва сердца, спровоцированного салютом.

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал от силовиков вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».