России снова введут карантин, если система здравоохранения не выдержит увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов

«Важный показатель — справляется ли медицинская сеть с тем увеличением числа заболевших [коронавирусом]. Если сеть здравоохранения не выдержит, нужно будет вводить карантин», — рассказал Чепурнов.

Он подчеркнул, что количество заболевших неизбежно продолжит увеличиваться.

Чепурнов отметил, что возвращение удаленной работы и дистанционного обучения в школах улучшило бы эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако переход на удаленку может вызвать психологические проблемы у россиян, подчеркнул он.

По словам вирусолога, нужно сопоставить вред и пользу от введения карантина.

«Никто этого не сопоставил, поэтому все ориентируются на чутье и на то, что происходит в Швеции и в Белоруссии (где не было строгого карантина — прим. ред.)», — добавил Чепурнов.

Однако на эпидемиологическую ситуацию в других странах ориентироваться нельзя, подчеркнул он.