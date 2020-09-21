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Вирусолог назвал главную причину для возвращения карантина в РФ 

Ura.Ru 39 минут назад
В России снова введут карантин, если система здравоохранения не выдержит увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Важный показатель — справляется ли медицинская сеть с тем увеличением числа заболевших [коронавирусом]. Если сеть здравоохранения не выдержит, нужно будет вводить карантин», — рассказал Чепурнов.

Он подчеркнул, что количество заболевших неизбежно продолжит увеличиваться.
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Чепурнов отметил, что возвращение удаленной работы и дистанционного обучения в школах улучшило бы эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако переход на удаленку может вызвать психологические проблемы у россиян, подчеркнул он.
По словам вирусолога, нужно сопоставить вред и пользу от введения карантина.

«Никто этого не сопоставил, поэтому все ориентируются на чутье и на то, что происходит в Швеции и в Белоруссии (где не было строгого карантина — прим. ред.)», — добавил Чепурнов.

Однако на эпидемиологическую ситуацию в других странах ориентироваться нельзя, подчеркнул он.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в России нет предпосылок для возвращения карантина, передает телеканал 360. По ее словам, каждая страна должна принимать решение о карантине, опираясь на культурные и социальные особенности народа.
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Общество , Видео , Мелита Вуйнович , Александр Чепурнов , ВОЗ , Телеканал "360° Подмосковье"
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