Свадьба в Москве завершилась массовой стрельбой 

В столичном кафе группа мужчин устроила потасовку, перепутав заведение с рестораном, где в это время праздновали свадьбу, сообщает РЕН ТВ. В результат полицейские задержали восемь человек.

ЧП произошло 20 сентября в одном из кафе в Востряковском проезде. Несколько человек зашли в заведение, посчитав, что именно там празднуют бракосочетание. У гостей праздника возник конфликт с посетителями, который переместился на улицу. Завязалась драка, к которой присоединились гости праздника, ставшие свидетелями потасовки, поскольку свадьбу праздновали в нескольких десятках метров от места инцидента. В пылу драки прозвучали несколько выстрелов: один из участников потасовки несколько раз пальнул из травматического пистолета. В результате применения оружия никто не пострадал.

Полицейские, прибывшие по вызову, задержали восемь мужчин в возрасте от 20 до 52 лет. По факту драки проводится доследственная проверка, поскольку ни один из ее участников писать заявление не стал.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 23-летняя жительница Дагестана скончалась в день своей свадьбы. Девушка с детства испытывала проблемы с сердцем. В день бракосочетания она переволновалась и потеряла сознание. В больнице у невесты был диагностирован инсульт.