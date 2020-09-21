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В США «применят» еще больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда 

Lenta.ru 16 минут назад
«Война не останется далеко от наших берегов»
Фото: globallookpress.com
Военно-воздушным силам (ВВС) США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков, пишет в Defence One военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.
По мнению эксперта, одним из решающих факторов победы в таких сражениях может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

«Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть базы и союзники в [балтийском] регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО [противовоздушной обороны] Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет автор.

По этой причине, согласно специалисту, дополнительно к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые американские военные начнут получать в 2020-х годах, ВВС США может потребоваться сопоставимое количество более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков.
Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, изготовленный без использования стелс-технологий, но способный переносить достаточно много оружия на внешних подвесках.
В сентябре глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times заявил, что война будущего, которую страна, вероятнее всего, будет вести с Китаем или Россией, угрожает выживанию американской нации.
В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий.

«Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.

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Армия , Войска , Оружие , Калининград , Китай , США
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