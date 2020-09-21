«Война не останется далеко от наших берегов»

Военно-воздушным силам (ВВС) США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России Китая , необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков, пишет в Defence One военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.

По мнению эксперта, одним из решающих факторов победы в таких сражениях может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

«Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть базы и союзники в [балтийском] регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО [противовоздушной обороны] Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет автор.

По этой причине, согласно специалисту, дополнительно к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые американские военные начнут получать в 2020-х годах, ВВС США может потребоваться сопоставимое количество более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков.

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, изготовленный без использования стелс-технологий, но способный переносить достаточно много оружия на внешних подвесках.

В сентябре глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times заявил, что война будущего, которую страна, вероятнее всего, будет вести с Китаем или Россией, угрожает выживанию американской нации.

В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий.