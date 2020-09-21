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Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается 

РИА Новости и ещё 3 40 минут назад
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает ухудшаться".

"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) Лукашенко легитимным президентом", — сказал он.

Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", — сказал глава евродипломатии.
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Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.
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В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , Брюссель
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