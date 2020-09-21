Конец света: в России выпал дождь из мертвых ворон 

Инцидент произошел в городе Балакове. Его причину в настоящее время выясняют сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области. С этой целью они отобрали пробы воздуха на месте происшествия. Тем временем некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что вороны умерли в результате разрыва сердца, спровоцированного салютом.

«Другие привели более мистический вариант: "дождь" из ворон предвещает скорый конец света», — отмечает «Лайф».