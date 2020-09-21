Конец света: в России выпал дождь из мертвых ворон 

В Саратовской области выпал «дождь» из десятков мертвых ворон. Об этом сообщает «Лайф» (Life).
Инцидент произошел в городе Балакове. Его причину в настоящее время выясняют сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области. С этой целью они отобрали пробы воздуха на месте происшествия. Тем временем некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что вороны умерли в результате разрыва сердца, спровоцированного салютом.
«Другие привели более мистический вариант: "дождь" из ворон предвещает скорый конец света», — отмечает «Лайф».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно о планах правительства России выделить 42,6 миллиона рублей на организацию работ по контролю за популяциями ворон на территории и кровле Дома правительства. Эксперты из Союза охраны птиц высказали мнение, что с этой целью могут быть привлечены соколы и ястребы — естественные природные враги ворон.