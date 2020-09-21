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Конец света: в России выпал дождь из мертвых ворон 

Артём Кульша 15 минут назад
В Саратовской области выпал «дождь» из десятков мертвых ворон. Об этом сообщает «Лайф» (Life).
Инцидент произошел в городе Балакове. Его причину в настоящее время выясняют сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области. С этой целью они отобрали пробы воздуха на месте происшествия. Тем временем некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что вороны умерли в результате разрыва сердца, спровоцированного салютом.

«Другие привели более мистический вариант: "дождь" из ворон предвещает скорый конец света», — отмечает «Лайф».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно о планах правительства России выделить 42,6 миллиона рублей на организацию работ по контролю за популяциями ворон на территории и кровле Дома правительства. Эксперты из Союза охраны птиц высказали мнение, что с этой целью могут быть привлечены соколы и ястребы — естественные природные враги ворон.
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Общество , Видео , Правительство РФ , Саратовская Область
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