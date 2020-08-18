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Белоруссия в огне. Главное

Пока вы не уснули: Протесты в Белоруссии закончились трагедией 

Сергей Василенок 59 минут назад
Пока вы не уснули: Протесты в Белоруссии закончились трагедией
Фото: Reuters
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Акция протеста в Минске завершилась смертью

Участник акций протеста в Минске скончался после того, как был сбит автомобилем, стоя на проезжей части. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
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Россиян предупредили о роковом сентябре

Экономист Михаил Делягин заявил, что эта осень может оказаться роковой для России, Белоруссии и США.
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Россиян предостерегли от отдыха в Турции

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции должно насторожить россиян — в случае болезни нашим согражданам помощь там никто не окажет.
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США раскрыли план уничтожения «Панцирей-С1»

Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника. К подобным системам, против которых могут быть применены данные беспилотники, относятся российские «Панцири-С1».
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Белорусы обратились к Путину

Жители Белоруссии в своих письмах рассказали, что выступают против действующего президента Александра Лукашенко, ожидают помощи от России и не хотят, чтобы страна пошла по пути Украины. Письма белорусов опубликовала «Свободная пресса».
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Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции

Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале — марте следующего года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает ТАСС.
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Погиб Борис Пастернак

Общественный союз работников и ветеранов телевидения
Тело советского сценариста и поэта-песенника Бориса Пургалина (Наст. фамилия — Пастернак) было найдено сегодня на территории центра ФМБА, где он проходил лечение. Об этом пишет «Московский комсомолец». Пастернак совершил самоубийство.
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Сечин подарил Путину лучшую в мире нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту России Владимиру Путину образец нефти, добытой в рамках проекта «Восток Ойл», назвав ее лучшей в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Меньше 5 тысяч: количество зараженных падает

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 748, до 932 493 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
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Путин предостерег Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин созвонились для обсуждения ситуации в Беларуси. Глава России заявил, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо.
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Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, устроил словесную перепалку в суде с защитником актера Эльманом Пашаевым.
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Комментарии
В мире , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Ольга Чемоданова , Ангела Меркель , Борис Пастернак , Игорь Сечин , Александр Лукашенко , Алексей Заботкин , Владимир Путин , Михаил Делягин , МВД , Роснефть , Центральный банк России , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Минск
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