Пока вы не уснули: Протесты в Белоруссии закончились трагедией 

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Акция протеста в Минске завершилась смертью

Участник акций протеста в Минске скончался после того, как был сбит автомобилем, стоя на проезжей части. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой

Россиян предупредили о роковом сентябре

Экономист Михаил Делягин заявил, что эта осень может оказаться роковой для России, Белоруссии и США.

Россиян предостерегли от отдыха в Турции

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции должно насторожить россиян — в случае болезни нашим согражданам помощь там никто не окажет.

США раскрыли план уничтожения «Панцирей-С1»

Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника. К подобным системам, против которых могут быть применены данные беспилотники, относятся российские «Панцири-С1».

Белорусы обратились к Путину

Жители Белоруссии в своих письмах рассказали, что выступают против действующего президента Александра Лукашенко , ожидают помощи от России и не хотят, чтобы страна пошла по пути Украины. Письма белорусов опубликовала «Свободная пресса».

Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции

Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале — марте следующего года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает ТАСС.

Погиб Борис Пастернак

Общественный союз работников и ветеранов телевидения

Тело советского сценариста и поэта-песенника Бориса Пургалина (Наст. фамилия — Пастернак) было найдено сегодня на территории центра ФМБА, где он проходил лечение. Об этом пишет «Московский комсомолец». Пастернак совершил самоубийство.

Сечин подарил Путину лучшую в мире нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту России Владимиру Путину образец нефти, добытой в рамках проекта «Восток Ойл», назвав ее лучшей в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Меньше 5 тысяч: количество зараженных падает

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 748, до 932 493 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Путин предостерег Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин созвонились для обсуждения ситуации в Беларуси. Глава России заявил, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо.

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