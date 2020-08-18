Пока вы не уснули: Протесты в Белоруссии закончились трагедией 

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Акция протеста в Минске завершилась смертью
Участник акций протеста в Минске скончался после того, как был сбит автомобилем, стоя на проезжей части. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
Россиян предупредили о роковом сентябре
Экономист Михаил Делягин заявил, что эта осень может оказаться роковой для России, Белоруссии и США.
Россиян предостерегли от отдыха в Турции
Ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции должно насторожить россиян — в случае болезни нашим согражданам помощь там никто не окажет.
США раскрыли план уничтожения «Панцирей-С1»
Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника. К подобным системам, против которых могут быть применены данные беспилотники, относятся российские «Панцири-С1».
Белорусы обратились к Путину
Жители Белоруссии в своих письмах рассказали, что выступают против действующего президента Александра Лукашенко, ожидают помощи от России и не хотят, чтобы страна пошла по пути Украины. Письма белорусов опубликовала «Свободная пресса».
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале — марте следующего года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает ТАСС.
Погиб Борис Пастернак
Общественный союз работников и ветеранов телевидения
Тело советского сценариста и поэта-песенника Бориса Пургалина (Наст. фамилия — Пастернак) было найдено сегодня на территории центра ФМБА, где он проходил лечение. Об этом пишет «Московский комсомолец». Пастернак совершил самоубийство.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту России Владимиру Путину образец нефти, добытой в рамках проекта «Восток Ойл», назвав ее лучшей в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Меньше 5 тысяч: количество зараженных падает
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 748, до 932 493 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Путин предостерег Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин созвонились для обсуждения ситуации в Беларуси. Глава России заявил, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо.
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, устроил словесную перепалку в суде с защитником актера Эльманом Пашаевым.