Белоруссии Ольги Чемодановой. Участник акций протеста в Минске скончался после того, как был сбит автомобилем, стоя на проезжей части. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД

Участник акций протеста в Минске скончался после того, как был сбит автомобилем, стоя на проезжей части. Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой. https://t.me/pressmvd/1919

В сообщении отмечается, что инцидент произошел около 3:20 ночи 16 августа на Партизанском проспекте в Минске.

«Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни», — подчеркивается в сообщении МВД.

По данным ведомства, незадолго до ДТП один из водителей предупредил протестующего об опасности и просил уйти с проезжей части на тротуар.

«Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста и столкновения с силовиками. Сообщалось о массовых задержаниях, множестве избитых правоохранителями людей и двух погибших. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.