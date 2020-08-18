Ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции должно насторожить россиян — в случае болезни нашим согражданам помощь там никто не окажет. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов.

Глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила местному изданию Antalya Ekspres, что с массовым прибытием зарубежных туристов после открытия границ в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди работников сферы туризма.

"Туристы, у которых обнаруживают вирус, изолируются в номерах отеля. Но растет число случаев и у персонала отелей. При обнаружении заболевания их также изолируют в общежитиях, в которых они проживают", — рассказала она.

Чиновница потребовала от властей предоставить правдивые данные о количестве зараженных COVID-19.

"До сих пор мы хорошо защищали Анталию. Мы и сейчас в неплохом положении по сравнению с другими провинциями Турции, но не можем уповать исключительно на индивидуальную ответственность граждан. Мы должны говорить, в каком состоянии мы находимся и что нужно всем делать. Наши граждане смотрят на карту распространения инфекции: все красное. А по официальной статистике количество случаев мало", — указала Шахин.

"Еще пару месяцев назад в Турции были очень плохие показатели по коронавирусу — эта страна была одним из лидеров по заболеваемости, — рассказал Шалоносов. — Однако в определенный момент оказалось, что убытки от закрытия туризма в этом году катастрофичны для бюджета страны — разорялись не только отели, но и авиаперевозчики, и вся сфера услуг. Но ситуация с коронавирусом в Турции внезапно резко улучшилась — вплоть до того, что довольно скоро страна открыла границу для иностранных туристов.

Даже если турецкой медицине тогда удалось подавить очаги инфекции быстро и эффективно, сейчас этот эффект обнулен массовым завозом вируса из сопредельных государств. Но есть вероятность, что изначально статистику просто занизили. Стоит упомянуть, что и тестируют в Турции отвратительно — крайне выборочно. А за деньги местный персонал и вовсе может записать, что тест проведен с отрицательным результатом, хотя де-факто его вообще не было. Это специфика местных отношений".

Поездка в Турцию — риск для жизни

Шахин заявила, что ради «придания жизни» местному туризму, Турция принимает туристов из стран, в которых статистика по коронавирусу не является прозрачной.

"Мы тоже хотим, чтобы экономика оживилась. Для прибывших туристов строятся изоляторы. В отелях все риски особенно высоки, но там заявляют, что обеспечивают все безопасные условия. Надеюсь, что это так. Мы тоже будем рады большому количеству туристов, но и условия должны быть безопасными", — сказала медик.

На днях турецкая Gazete Duvar опубликовала мнение местных торакальных хирургов. Они пришли к выводу, что страна "приблизилась ко второму пику первой волны коронавируса". Врачи выразили обеспокоенность ростом числа суточных заражений — предположительно, из-за ослабления ограничений и наплыва туристов. По официальным данным, в Турции коронавирусом заразились больше 249 тысяч человек, выздоровели 230 тысяч, погибли около шести тысяч.

"На месте собирающихся в Турцию россиян я бы несколько раз подумал, стоит ли туда ехать. Ведь сейчас страховые агенты уверяют, что в случае заболевания коронавирусом наши сограждане по страховке получат качественное лечение в турецких больницах. На самом деле ни одна страховка не лечит от острых заболеваний, коим является COVID-19. И изоляция туриста в номере — отнюдь не лечение, в номере оно вообще невозможно.

В России цена лечения от заболевания, вызываемого коронавирусом, обходится в 30-50 тысяч. В Турции и Германии эта цена только начинается от 100-150 тысяч в пересчете на рубли ежесуточно. В эту цену входит переводчик, аппарат искусственной вентиляции легких и его обслуживание, лекарства, пребывание в стационаре. Ни одна страховка этого не покрывает.

Соответственно, если россиянину в Турции станет плохо, его запрут в номере. Станет совсем плохо — из номера выгонят. Дальнейшая судьба постояльца отельеров не интересует. В лучшем случае он больным как-то улетит домой, в худшем — человек может умереть без помощи в чужой стране. Так что я рекомендую взвесить все риски и опасности такого отдыха, прежде чем лететь в этом году в Турцию", — заключает Шалоносов.