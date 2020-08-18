Путин предостерег Меркель

Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо, передает РИА «Новости». Это, по мнению российского лидера, приведет к эскалации конфликта. Глава РФ также выразил надежду на то, что ситуация скоро нормализуется.

Меркель отметила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия и выпустить политических заключенных, уточняет telegram-канал RT. Кроме того, канцлер считает, что правительство должно начать говорить с оппозицией и обществом. Для выхода из сложившейся ситуации нужно организовать национальный диалог, подчеркнула Меркель.

В начале августа к немецкому правительству обратилась оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская . Она попросила у властей ФРГ, чтобы те поговорили с действующим президентом Александром Лукашенко , пишет телеканал 360. После начала массовых протестов в Беларуси Ангела Меркель осудила насилие силовиков над демонстрантами. Канцлер призвала ввести санкции против белорусских властей.

Митинги в Беларуси начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.