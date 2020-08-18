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Погиб Борис Пастернак 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Погиб Борис Пастернак
Фото: Общественный союз работников и ветеранов телевидения
Тело советского сценариста и поэта-песенника Бориса Пургалина (Наст. фамилия — Пастернак) было найдено сегодня на территории центра ФМБА, где он проходил лечение. Об этом пишет «Московский комсомолец». Пастернак совершил самоубийство.
По данным издания, 84-летний Пургалин, настоящая фамилия которого Пастернак, тяжело болел и лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на Ореховом бульваре.
Палата, в которой лежал Пургалин, была на 8-м этаже, тело было обнаружено на улице, пишет газета.
Как сообщал «Рамблер», Борис Пургалин — родственник знаменитого поэта Бориса Пастернака — был автором сценариев для программ «Бенефис», «Волшебный фонарь», «Голубой огонек». Он также написал песни к фильму «Только в мюзик-холле».
Общество , Борис Пастернак , Московский комсомолец
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