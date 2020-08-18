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Белоруссия в огне. Главное

Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде 

Вероника Полынина 16 минут назад
Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, устроил словесную перепалку в суде с защитником актера Эльманом Пашаевым.
Как пишет «Комсомольская правда», во время очередного судебного заседания 18 августа адвокаты сторон несколько раз сошлись в словесной дуэли.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
В первый раз это произошло во время допроса брата погибшего. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд прослушать аудиозапись своего телефонного разговора с Валерием Захаровым. Добровинский возразил, заявив о возможности монтажа. Между защитниками произошла словесная перепалка.

— Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала! — заявил Александр Добровинский.

— Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной! — парировал Пашаев.

В разгар конфликта помощница Добровинского Анна Бутырина тихонько предложила коллеге провести Пашаеву медицинское освидетельствование.

«Ааа… Ответь! Ответь! Уважаемый суд, прошу под протокол записать! Бутырина заявила, что мне нужно медосвидетельствование, так и запишите!» — отреагировал на это Пашаев.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров , Комсомольская правда
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