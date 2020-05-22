Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России 

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Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса

"Не надо становиться на колени перед россиянами"

Отказ России предоставить Белоруссии полигон для испытаний ее ракеты — это сигнал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

России закрыли небо

Президент Дональд Трамп готовится выйти из очередного соглашения с Россией в области контроля вооружений, и оппозиция уже начала возмущаться, тем более, что для Трампа это уже второй такой договор, из которого он выходит.

Названа причина возвращения Крыма в РФ

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

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Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сохранить в столице жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Приговор Кокорину и Мамаеву решили пересмотреть

Россиянам заблокируют счета на новых основаниях

Чубайс высказался о раздаче денег просто так

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «легкомысленной» идею раздать просто так деньги жителям России, особенно в условиях пандемии коронавируса.