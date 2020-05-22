Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России 

Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, предупредив о скрытой опасности COVID-19.
"Не надо становиться на колени перед россиянами"
Отказ России предоставить Белоруссии полигон для испытаний ее ракеты — это сигнал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
России закрыли небо
Президент Дональд Трамп готовится выйти из очередного соглашения с Россией в области контроля вооружений, и оппозиция уже начала возмущаться, тем более, что для Трампа это уже второй такой договор, из которого он выходит.
Названа причина возвращения Крыма в РФ
Референдум в Крыму, состоявшийся в 2014 году, был проведен в связи с событиями в Киеве и на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
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Следственный комитет России (СКР) отпустил троих полицейских, которых задержали в городе Боровичи Новгородской области по подозрению в избиении фигуранта дела о педофилии.
Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сохранить в столице жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Приговор Кокорину и Мамаеву решили пересмотреть
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
В России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 появились новые основания для блокировки банковских счетов.
Чубайс высказался о раздаче денег просто так
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «легкомысленной» идею раздать просто так деньги жителям России, особенно в условиях пандемии коронавируса.
Раскрыты подробности крушения пассажирского лайнера
На борту самолета «Пакистанских авиалиний», 22 мая потерпевшего крушение в Карачи, находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа.