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Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России 

Сергей Василенок 1 час назад

Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, предупредив о скрытой опасности COVID-19.

"Не надо становиться на колени перед россиянами"

Отказ России предоставить Белоруссии полигон для испытаний ее ракеты — это сигнал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

России закрыли небо

Президент Дональд Трамп готовится выйти из очередного соглашения с Россией в области контроля вооружений, и оппозиция уже начала возмущаться, тем более, что для Трампа это уже второй такой договор, из которого он выходит.

Названа причина возвращения Крыма в РФ

Референдум в Крыму, состоявшийся в 2014 году, был проведен в связи с событиями в Киеве и на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

74swen 74swen / YouTube
Следственный комитет России (СКР) отпустил троих полицейских, которых задержали в городе Боровичи Новгородской области по подозрению в избиении фигуранта дела о педофилии.

Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сохранить в столице жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Приговор Кокорину и Мамаеву решили пересмотреть

Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.

Россиянам заблокируют счета на новых основаниях

В России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 появились новые основания для блокировки банковских счетов.

Чубайс высказался о раздаче денег просто так

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «легкомысленной» идею раздать просто так деньги жителям России, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Раскрыты подробности крушения пассажирского лайнера

На борту самолета «Пакистанских авиалиний», 22 мая потерпевшего крушение в Карачи, находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа.
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В мире , Видео , Павел Мамаев , Сергей Собянин , Анатолий Чубайс , Александр Лукашенко , Василий Небензя , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Кокорин , ООН , Мосгорсуд , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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