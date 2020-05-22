Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, предупредив о скрытой опасности COVID-19. Об этом он рассказал в ходе совещания, прямая трансляция которого ведется на YouTube-канале «России 24».

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8894, до 326 448 человек. Накануне был зафиксирован прирост в 8849 человека. За день до этого — 8764, еще днем ранее — 9263.

В начале совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке президент России отметил улучшение ситуации с распространением коронавируса, однако напомнил об опасности COVID-19.

«Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что неосведомленность больного коронавирусом о своем диагнозе может стать угрозой его родным и близким.

Глава государства также указал на то, что снижение заболеваемости отмечается на фоне «постоянного и значительного проведения тест-исследований», призвав при этом строго соблюдать все санитарные требования, «чтобы снизить риски».