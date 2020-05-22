Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Украина виновата»: названа причина возвращения Крыма в РФ 

Павел Тиунов и ещё 18 37 минут назад
Названа причина возвращения Крыма в РФ
Фото: ТАСС
Референдум в Крыму, состоявшийся в 2014 году, был проведен в связи с событиями в Киеве и на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Так российский дипломат ответил на обвинения зарубежных коллег в аннексии полуострова, сообщает РИА Новости.
Нелестные высказывания в адрес России прозвучали из уст представителей Германии, Франции и Чехии. Они в очередной раз обвинили РФ в насильственном присоединении Крыма.
В ответе Василий Небензя подчеркнул, что для объективного рассмотрения вопроса необходимо иметь полное представление о причинах произошедших событий.
«Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — заявил он.
Российский постпред при ООН добавил, что вина в потере Крыма лежит исключительно на самих украинцах, поскольку они сами «открыли путь» к референдуму.
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Ранее, как сообщал «Рамблер», госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Россию в насильственном захвате власти в Крыму в 2014 году. В ответ сотрудники посольства РФ призвали официальных американских представителей посетить полуостров, чтобы «увидеть своими глазами реальное положение дел».
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Комментарии 85
Политика , Украина , Василий Небензя , ЕС , ООН , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В небе над Ливией замечен «летучий голландец»
В небе над Ливией замечен «летучий голландец»
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение