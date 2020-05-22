Названа причина возвращения Крыма в РФ

Нелестные высказывания в адрес России прозвучали из уст представителей Германии, Франции и Чехии. Они в очередной раз обвинили РФ в насильственном присоединении Крыма.

В ответе Василий Небензя подчеркнул, что для объективного рассмотрения вопроса необходимо иметь полное представление о причинах произошедших событий.

«Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — заявил он.

Российский постпред при ООН добавил, что вина в потере Крыма лежит исключительно на самих украинцах, поскольку они сами «открыли путь» к референдуму.

Ранее, как сообщал «Рамблер», госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Россию в насильственном захвате власти в Крыму в 2014 году. В ответ сотрудники посольства РФ призвали официальных американских представителей посетить полуостров, чтобы «увидеть своими глазами реальное положение дел».