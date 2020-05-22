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Названо число людей на борту упавшего в Пакистане самолета 

Lenta.ru и ещё 65 33 минуты назад
На борту самолета «Пакистанских авиалиний», 22 мая потерпевшего крушение в Карачи, находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило издание Dawn.
Представитель компании Абдула Хафиз подтвердил эту информацию. Лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна.
Известно, что на месте падения работают экстренные службы. По тревоге подняты военные, во всех больницах города объявлено чрезвычайное положение.
О падении авиалайнера стало известно ранее 22 мая. Причины катастрофы, точное число погибших и пострадавших и другие подробности пока не называются. Самолет упал прямо на жилые районы города, и очевидцы опубликовали в социальных сетях множество видеороликов, снятых на месте событий.
Как сообщает Dawn, в 2016 году самолет «Пакистанских авиалиний», направлявшийся из Читрала в Исламабад, потерпел крушение с 48 пассажирами на борту. Все погибли.
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Происшествия , Видео , Карачи , Лахор , Пакистан
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