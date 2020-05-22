Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сохранить в столице жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. По его словам, это необходимо для восстановления стабильной жизни мегаполиса.

Собянин сделал заявление на совещании с участием президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Градоначальник подчеркнул, что в список строгих мер, которые необходимо сохранить, входят самоограничение, требования по масочному режиму и санитарной изоляции. Собянин также призвал продолжить выдачу электронных пропусков и проведение санитарно-защитных мероприятий в транспорте.

«Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию», — отметил московский мэр.

По его словам, сохранение ограничительных мер также будет способствовать стабилизации жизни в Москве.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России на протяжении нескольких дней подряд фиксируется количество новых заражений менее 9 тысяч случаев в сутки, что позволяет делать предварительные выводы о начале спада эпидемии.