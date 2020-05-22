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«Не надо становиться на колени»: Лукашенко возмущен РФ 

Артём Кульша и ещё 13 32 минуты назад
«Не надо становиться на колени перед россиянами»
Фото: РИА Новости
Отказ России предоставить Белоруссии полигон для испытаний ее ракеты — это сигнал. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко ознакомился с перспективными образцами вооружения на авиационной базе Военно-воздушных сил (ВВС) Белоруссии в поселке Мачулищи.
В ходе мероприятия ему доложили о том, что первый опытный образец ракеты дальностью до 300 километров белорусского производства должен быть готов к сентябрю, а также что Россия пока не хочет предоставлять свои полигоны для ее испытаний.
«Слушайте, это вопрос…» — заявил Лукашенко.
Более того, по его словам, тот факт, что ближайший союзник мало того что отказался делать ракету с Белоруссией, так еще и не предоставляет полигон — это сигнал.
Президент приказал не становиться перед россиянами на колени и дал ряд поручений в сфере организации взаимодействия с партнерами.
В ходе того же мероприятия Лукашенко заявил, что китайцам надо покланяться за то, что с ними удалось договориться о сборке в Белоруссии их ракет, однако стране нужна своя ракета, потому что войну никто не отменял.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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