«Не надо становиться на колени перед россиянами»

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко ознакомился с перспективными образцами вооружения на авиационной базе Военно-воздушных сил (ВВС) Белоруссии в поселке Мачулищи.

В ходе мероприятия ему доложили о том, что первый опытный образец ракеты дальностью до 300 километров белорусского производства должен быть готов к сентябрю, а также что Россия пока не хочет предоставлять свои полигоны для ее испытаний.

«Слушайте, это вопрос…» — заявил Лукашенко.

Более того, по его словам, тот факт, что ближайший союзник мало того что отказался делать ракету с Белоруссией, так еще и не предоставляет полигон — это сигнал.

Президент приказал не становиться перед россиянами на колени и дал ряд поручений в сфере организации взаимодействия с партнерами.

В ходе того же мероприятия Лукашенко заявил, что китайцам надо покланяться за то, что с ними удалось договориться о сборке в Белоруссии их ракет, однако стране нужна своя ракета, потому что войну никто не отменял.