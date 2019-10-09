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Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу 

Рамблер 42 минуты назад
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Фото: РИА Новости

Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его тщательно взвесить ситуацию, чтобы не навести военной операцией «Родник мира» ущерб многолетним международным усилиям по установлению мира в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

России предрекли катастрофу

Глобальное потепление грозит России проблемами с добычей нефти и урожайностью, а ее жителям — проблемами со здоровьем. Об этом пишет ВВС.

Фонд Навального признали иностранным агентом

Созданный Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» — иностранный агент. Решение включить его в соответствующий список приняло Министерство юстиции. Об этом сказано на сайте ведомства.

Известный ученый покончил с собой в Москве

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Тело 80-летнего российского учёного-геолога Владимира Ларина нашли на балконе его квартиры в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал военных командиров соблюдать служебный регламент и не оставлять подчиненных на ночные совещания, сообщает «Комсомольская правда». При этом глава ведомства заявил, что лично будет следить за нарушениями.

Украинцы снова собираются на "майданы"

«Лента.ру» рассказала о действующих лицах нового Майдана и их мотивах. По версии издания, главной угрозой для власти стали не националисты и поддержавший протесты экс-президент Петр Порошенко, а связанные с бизнесменом Игорем Коломойским люди.

Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования

Десятки военных самолетов Воздушно-космических сил России подняты в воздух, чтобы отразить атаку условного противника, рассказали «Звезде» в пресс-службе Западного военного округа.

Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой

Российские политики стали отказываться от визитов в США из солидарности с коллегами, в частности, Ингой Юмашевой. В Госдуме ждут от Штатов извинений и объяснений, заявил советник спикера Госдумы.

«Драма? Трагедия? Нет слов. Одна боль»

Что писали об эпическом противостоянии СМИ двух стран.
9 октября 1999 года принято считать траурной датой в истории отечественного футбола. По ходу матча с Украиной, в режиме онлайн, сборная России даже возглавляла таблицу группы четвёртой отборочной Евро-2000. А в итоге финишировала только третьей, за Францией и Украиной, за границей стыков. Драматизм ситуации усилил тот факт, что решающий мяч в свои ворота хозяева забросили, в сущности, сами себе — руками бедняги Филимонова. Пожалуй, более глубоких потрясений футбольная России ни до, ни после 09.10.1999 не переживала.

"Летающий танк" снес трибуны на параде

Во время военного парада в Индонезии ударный вертолет Ми-35П снес наземные сооружения ветром от своих винтов. Об этом пишет «Российская газета».
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Комментарии
В мире , Сергей Шойгу , Инга Юмашева , Алексей Навальный , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Ларин , Владимир Путин , Министерство обороны , Фонд борьбы с коррупцией , Госдума , Минюст РФ , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , "Российская газета" , Reuters , Сирия
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