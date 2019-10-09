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Фонд Навального признали иностранным агентом 

Рамблер 42 минуты назад
Созданный Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» — иностранный агент. Решение включить его в соответствующий список приняло Министерство юстиции. Об этом сказано на сайте ведомства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», управление Минюста по Москве инициировало проведение текущего контроля за деятельностью ФБК. В ходе был установлен факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации — иностранного агента. В этой связи сегодня организация была включена в реестр таковых.
Это произошло на основании закона «О некоммерческих организациях». Он был принят в 2012 году и позволяет наделять статусом иностранного агента некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью или получают деньги от иностранных государств, организаций и граждан.
«Фонд борьбы с коррупцией», согласно информации на его сайте, является «единственной» в России некоммерческой организацией, расследующей коррупционные правонарушения в высших органах власти. «Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников», — сказано там же.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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