Фонд Навального признали иностранным агентом

Ранее, как сообщал «Рамблер», управление Минюста по Москве инициировало проведение текущего контроля за деятельностью ФБК. В ходе был установлен факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации — иностранного агента. В этой связи сегодня организация была включена в реестр таковых.

Это произошло на основании закона «О некоммерческих организациях». Он был принят в 2012 году и позволяет наделять статусом иностранного агента некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью или получают деньги от иностранных государств, организаций и граждан.

«Фонд борьбы с коррупцией», согласно информации на его сайте, является «единственной» в России некоммерческой организацией, расследующей коррупционные правонарушения в высших органах власти. «Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников», — сказано там же.