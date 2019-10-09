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Россия подняла в воздух десятки истребителей 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Десятки военных самолетов Воздушно-космических сил России подняты в воздух, чтобы отразить атаку условного противника, рассказали «Звезде» в пресс-службе Западного военного округа.
Контрольная проверка проходит на запасных и оперативных аэродромах. В ней участвуют около 70 экипажей на истребителях Су-27, Су-34, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ и МиГ-29СМТ. Места их дислокации — Карелия, Курская, Тверская, Воронежская, Ленинградская и Нижегородская области.
Согласно «легенде» проверки, на аэродромы совершил нападение противник. Летчикам предстоит отработать действия при атаках.
Среди задач, которые они должны выполнить, — задачи по организации охраны и обороны аэродромов, дозаправке самолетов и снаряжению их боеприпасами, использованию индивидуальных средств защиты в случае применения оружия массового поражения.
Кроме того, участникам проверки на местных полигонах предстоит научиться поражать наземные цели в дневное и ночное время суток.
В начале сентября, как сообщал «Рамблер», в ходе тренировочного полета под Липецком столкнулись два истребителя Су-34 Центра подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний Министерства обороны. Пилоты не пострадали, но самолеты получили серьезные повреждения.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
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