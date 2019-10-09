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Украинцы снова собираются на «майданы» 

Рамблер + ещё 4 47 минут назад
«Лента.ру» рассказала о действующих лицах нового Майдана и их мотивах. По версии издания, главной угрозой для власти стали не националисты и поддержавший протесты экс-президент Петр Порошенко, а связанные с бизнесменом Игорем Коломойским люди.
Как ранее сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский согласился подписать «формулу Штайнмайера». Формула, среди прочего, определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса. Против решения президента выступили многие оппозиционные силы Украины, в стране начались акции протеста.
Организаторами акций протеста выступили активисты «Справы Громад». В мае они подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве с партией «Блок Петра Порошенко», позже переименованной в «Европейскую солидарность».
Как отмечает «Лента.ру», после участия в одном из митингов Порошенко вновь почувствовал себя лидером, но не заметил серьезного конкурента на «национал-патриотическом поле». В поселок Золотое рядом с ЛНР в это же время прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий. Он пообещал не допустить отвода войск 7 октября. В итоге власти действительно отложили разведение сил из-за недавних обстрелов Золотого.
Бойцы «Азова» хоть и зовутся добровольцами, но юридически считаются служащими Национальной гвардии Украины — ведомства в структуре МВД страны. Главе министерства Арсену Авакова приписывали неформальный контроль над членами «Азова». Самого Авакова «Лента.ру» связывает с Коломойским.
Зеленского подозревали в сотрудничестве с Коломойским, а недавно бизнесмен открыто заявил, что у них с Аваковым «фан-клуб» нового президента. Он якобы лично рекомендовал главе государства оставить Авакова на посту как «фактор стабильности в стране». Так и случилось, хотя многие украинцы недовольны Аваковым и устраивали пикеты с требованием отправить его в отставку из-за нескольких резонансных дел.
«Лента.ру» отмечает со ссылкой на неофициальные данные, что около 30 человек из правящей партии «Слуга народа» являются людьми министра и Коломойского. Этого достаточно, чтобы блокировать решения.
Еще одним требованием протестующих стала отставка руководителя администрации президента Андрея Богдана. Это еще один человек, связанный с Коломойским и когда-то работавший с ним.
«Лента.ру» усомнилась, что мир в Донбассе выгоден Коломойскому. Прекращение конфликта в регионе означает снятие с него экономической блокады. Это открывает возможности для легальной торговли углем внутри Украины, а необходимость привозит его по импортным ценам отпадает.
Комментарии397
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Андрей Богдан , Андрей Билецкий , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , МВД , Lenta.ru
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