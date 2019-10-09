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«Взвесить ситуацию»: Путин поговорил с Эрдоганом об операции в Сирии 

Рамблер + ещё 2 5 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его тщательно взвесить ситуацию, чтобы не навести военной операцией «Родник мира» ущерб многолетним международным усилиям по установлению мира в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В свете объявления о начале военной операции обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета.
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по сирийской проблематике с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре на встрече лидеров стран-участниц Астанинского процесса.
Как ранее сообщал «Рамблер», Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии.
Политика , Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , Конфликты , США , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия
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