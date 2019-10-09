Масляков ответил на претензии о поборах в КВН

Руководителя КВН, телеведущего Александра Маслякова удивили заявления комика Нурлан Сабурова о взносах в КВН. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, в которую тот входил.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — отметил Масляков.

Как ранее сообщал «Рамблер», Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН.

Он заявил, что КВН стал «беззубым», а участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы самим смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».

«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят: «Форма не очень». Я говорю: «Я смешить людей хочу». [А мне:] «У вас форма одинаковая должна быть», — рассказал Сабуров.

Сабуров играл в нескольких командах КВН, в том числе в команде Уральского федерального университета. Сейчас выступает в стендап-шоу, ведет шоу «Что было дальше».