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Масляков ответил на претензии о поборах в КВН 

Рамблер 44 минуты назад
Руководителя КВН, телеведущего Александра Маслякова удивили заявления комика Нурлан Сабурова о взносах в КВН. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, в которую тот входил.
«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — отметил Масляков.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН.
Он заявил, что КВН стал «беззубым», а участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы самим смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».
«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят: «Форма не очень». Я говорю: «Я смешить людей хочу». [А мне:] «У вас форма одинаковая должна быть», — рассказал Сабуров.
Сабуров играл в нескольких командах КВН, в том числе в команде Уральского федерального университета. Сейчас выступает в стендап-шоу, ведет шоу «Что было дальше».
В прошлом году капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко рассказывал "Комсомольской правде", что каждая команда КВН должна платить членские взносы в региональные лиги. По оценке «КП», взносы, собранные внутри всех лиг КВН за сезон, составляют примерно 220-260 тысяч долларов.
Комментарии24
Шоу-бизнес , Видео , Александр Масляков , Сергей Писаренко , Комсомольская правда
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