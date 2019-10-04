Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог 

Путин пригрозил США
Президент России заявил, что будет дан адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, отметив, что очень рассчитывает на мирное урегулирование ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянам готовят новый налог
Налог для самозанятых следует распространить на всю Россию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила Валентина Матвиенко.
Вооруженные люди захватили российский завод
В пятницу, 4 октября, восемь человек ворвались на территорию завода «Кубанские деликатесы» и расстреляли охранников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Россия отказалась от украинской воды
Крым обеспечен необходимым объемом воды, поэтому проведение переговоров о поставках с Украиной нецелесообразно. Об этом заявил 4 октября руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов во время рабочей поездки в Симферополь, передает ТАСС.
«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят»
Чемпионат.com
Неизвестные в 1996-м избили футболистов «КАМАЗа» из Набережных Челнов, а организовал это главный тренер команды Валерий Четверик. Об этом «Чемпионату» рассказал бывший игрок клуба Евгений Варламов.
Дело MH-17: Нидерланды решили "отомстить" Киеву
Нидерланды решили отомстить Украине, заявил в колонке для РИА Новости политолог Владимир Корнилов).
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оговорился во время выступления на II белорусско-украинском Форуме регионов. Видеозапись выступления опубликовало агентство «Sputnik-Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.
"Северный поток-2": что решила Дания
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода «Северный поток — 2», пишут СМИ со ссылкой на источники. По их данным, вопрос уже решается на административном уровне. Между тем в России заявляют о готовности к «плану Б», — но этот путь дороже и длиннее.
Стало известно о панике во власти ДНР
Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) паникует, поскольку не понимает, как объяснить населению перспективу выборов по законам Украины. Об этом сообщает украинское издание «Факты» со ссылкой на источник в Донецке.
Защитница планеты отреагировала на слова Путина
@GretaThunberg
Грета Тунберг — добрый, но плохо информированный подросток, теперь сказано в ее твиттере. Так активистка отреагировала на критику со стороны Владимира Путина.