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Защитница планеты отреагировала на слова Путина 

Рамблер 35 минут назад
Грета Тунберг — добрый, но плохо информированный подросток, теперь сказано в ее твиттере. Так активистка отреагировала на критику со стороны Владимира Путина.
На прошлой неделе 16-летняя Тунберг на саммите в ООН раскритиковала политиков за то, что думают только о деньгах, когда на планете начинается массовое вымирание.
Позавчера президент России признался, что не разделяет общих восторгов от выступления шведки, и даже не исключил, что кто-то использует ее в своих интересах.
При этом российский лидер выразил уверенность, что Тунберг — добрая и очень искренняя девочка, а взрослые должны объяснять детям, что современный мир сложен и многообразен, и ограждать их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность.
«Добрый, но плохо информированный подросток», — сказано теперь в описании профиля Тунберг в твиттере.
Ранее там было написано, что Грета Тунберг — очень счастливая девочка со светлым взглядом на будущее. Так ее после выступления в ООН назвал президент США Дональд Трамп.
Комментарии253
Экология , Видео , В мире , Политика , Грета Тунберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , ООН
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