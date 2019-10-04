Путин пригрозил США «зеркальным ответом»

Президент России заявил, что будет дан адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, отметив, что очень рассчитывает на мирное урегулирование ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Владимир Путин высказался по поводу выхода США из ДРСМД и размещения ракет на пленарной сессии заседания Валдайского клуба

«Мы сразу сказали, я сказал сразу же, что мы будем делать то же самое. Но заранее объявляем, что не будем размещать ракеты, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности, в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства», — заявил президент России.

Он также заметил, что именно американские военные заговорили о размещении ракет в Азии и «стало понятно, что было первопричиной выхода США из ДРСМД».

«Не Россия и не мистические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора», — уверен Владимир Путин.

По словам президента, Россия будет следить за дальнейшими шагами США.

«Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что наверняка будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть ещё определённые возможности для урегулирования этой ситуации», — заявил Путин.

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению договора». Со 2 августа США вышли из договора.