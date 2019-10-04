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Лукашенко насмешил зал оговоркой о России 

Рамблер + ещё 1 45 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оговорился во время выступления на II белорусско-украинском Форуме регионов.
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Видеозапись выступления опубликовало агентство «Sputnik-Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.
На записи Лукашенко, рассуждая о товарообороте с украинскими регионами, произносит «регионы России». Президент Украины Владимир Зеленский поправил белорусского коллегу, после чего Лукашенко сказал:
«Я уж испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал».
«Слава Богу, нет», — ответил Зеленский.
Зал отреагировал на диалог смехом и бурными аплодисментами.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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