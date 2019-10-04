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Неизвестные с оружием захватили завод на Кубани 

Рамблер + ещё 3 46 минут назад
Вооруженные люди захватили российский завод
Фото: ТАСС
В пятницу, 4 октября, восемь человек ворвались на территорию завода «Кубанские деликатесы» и расстреляли охранников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Два охранника госпитализированы с пулевыми ранениями. По словам источника агентства, речь идет о попытке рейдерского захвата.
После нападения на охранников неизвестные взяли в заложники людей, которые находились на территории завода. Однако позже они отпустили заложников и забаррикадировались. Сейчас с ними ведутся переговоры.
«Кубанские деликатесы» — консервный завод, который с 2003 года работает в городе Славянск-на-Кубани. Там производят плодоовощные консервы с зеленым горошком и кабачковой икрой, маринованные огурцы, фруктовое пюре и другую продукцию.
«Кубанские новости» отмечают, что завод продает свою продукцию на обширной территории от Крыма до Владивостока, а также в Казахстане.
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