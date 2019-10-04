Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму

Крым обеспечен необходимым объемом воды, поэтому проведение переговоров о поставках с Украиной нецелесообразно. Об этом заявил 4 октября руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов во время рабочей поездки в Симферополь, передает ТАСС.

По его словам, сегодня никакие переговоры не ведутся, «это и не нужно». Для «водообеспечения Крыма» было сделано «многое» в рамках федеральной целевой программы, пояснил Кириллов.

«Поэтому нужды питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов», — отметил Кириллов.

На полуострове велось строительство гидротехнических сооружений, водовода, восстановление водопроводных сетей, рассказал чиновник. По его словам, «это только начало пути», и «ситуация по-прежнему требует большого внимания». Потери воды все равно сохраняются, — подчеркнул Кириллов. — Наша общая задача — дальше заниматься этим ремонтом».

В августе постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что местные власти намерены просить Москву инициировать переговоры с Киевом о поставках на полуостров воды из Днепра.

«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — заявил чиновник.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.