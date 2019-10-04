Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Крым обеспечен необходимым объемом воды, поэтому проведение переговоров о поставках с Украиной нецелесообразно. Об этом заявил 4 октября руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов во время рабочей поездки в Симферополь, передает ТАСС.
Украина назвала условие возврата воды в Крым
По его словам, сегодня никакие переговоры не ведутся, «это и не нужно». Для «водообеспечения Крыма» было сделано «многое» в рамках федеральной целевой программы, пояснил Кириллов.
«Поэтому нужды питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов», — отметил Кириллов.
На полуострове велось строительство гидротехнических сооружений, водовода, восстановление водопроводных сетей, рассказал чиновник. По его словам, «это только начало пути», и «ситуация по-прежнему требует большого внимания». Потери воды все равно сохраняются, — подчеркнул Кириллов. — Наша общая задача — дальше заниматься этим ремонтом».
В августе постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что местные власти намерены просить Москву инициировать переговоры с Киевом о поставках на полуостров воды из Днепра.
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — заявил чиновник.
После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.
Последние новости
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича
Комментарии171
Политика , Видео , Украина , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса504
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле50
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи297
США испытали новую противокорабельную ракету
США испытали новую противокорабельную ракету3
Люлька с рабочими сорвалась с высоты в Москве
Люлька с рабочими сорвалась с высоты в Москве1
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение